Турецкая Bayraktar построит в Украине центр для испытаний и ремонта беспилотников, – меморандум

Министерство обороны Украины подписало меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Документ был подписан в Киеве в присутствии президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой – генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

Владимир Зеленский после подписания Меморандума выразил благодарность от себя лично и от украинского народа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку реализации этого проекта.

"Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", – сказал Зеленский.

Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании.

Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Планируется, что впоследствии в Украине будет построено и будет работать ряд таких центров.

По информации Министерства обороны, на следующем этапе будет налаживание украинского-турецкого производства БПЛА.

"Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в государственный бюджет", – отмечается в сообщении пресс-службы президента.