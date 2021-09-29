"Укрзализныця" купила дизтоплива на 700 миллионов у связанных с Коломойским и Адамовским компаний

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 24 и 27 сентября завершил шесть отборов для закупки по рамочным соглашениям дизельного топлива на общую сумму 716,7 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Заказов на наибольшую сумму в 551,04 млн грн или 77% от общей суммы договоров получило ООО "Торум". До апреля 2022 года фирма должна поставить 20 тысяч тонн дизтоплива по начальной цене 27 552 грн за тонну.

Кроме того, ООО "Оил-Трейд 2018" получит 165,66 млн грн за поставку еще 6 тыс. тонн по начальной цене 27 610 грн за тонну.

В дальнейшем начальные цены будут пересчитываться по формуле с привязкой к курсам валют в день разнарядки и мировых котировок Platts по десяти котировочных днях перед днем ​​разнарядки, которые указаны в публикации "Platt's European MarketScan" по позиции "ULSD 10ppm" под заголовком "Mediterranean cargoes FOB Med (Italy) ".

Сумма сделок на 2% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 734,86 млн грн.

Конкурентами победителя торгов были остальные пятеро участников рамочного соглашения: ЧП "Окко Контракт", ООО "Ливайн Торг", ООО "Торговый дом "Газтрим" и ООО "Торговый дом "Сокар Украина". В обоих меньших тендерах участвовало еще и ООО "Мартин Трейд". Оно выиграло аукционы с несколько меньшей ценой, но отказалось заключать договоры без объяснения причин. Поэтому его отклонили, а затем выбрали победителем следующего участника "Оил-Трейд 2018".

"Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского ("Трейд Коммодити", "Газтрейд" ("Оптимус Конекшн", ныне – "Феном Вест), "Август Пром", "Мета Оил", "Торум", "Фидея" , "Ферст Групп"), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, железные дороги и т.д. на миллиарды гривен. "Ферст Групп" и другие фирмы из этой группы фигурируют в уголовном деле о завладении служащими АО "Укрзализныця" и группы лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия.

Кременчугский "Оил-Трейд 2018" с уставным капиталом 1 тыс. грн принадлежит днепровцам Виталию Островскому и Андрею Алексееву. Номер телефона этой фирмы +380675527585 ранее указывало на тендерах ООО "Альянс Эволюшн" с орбиты Игоря Коломойского.

С августа 2019 года фирма получила подрядов преимущественно в "Укрзализныце" на 2,63 млрд грн.