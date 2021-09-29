Госпогранслужба купила за средства оборонного заказа китайских квадрокоптеров на 50 миллионов

Администрация Государственной пограничной службы 20 сентября по результатам тендера заключила соглашение с ООО "Квадро.ЮА" на поставку квадрокоптером по оборонному заказу на 49,73 млн грн без НДС.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца года поставят 20 беспилотных авиационных комплексов специального назначения сверхкороткой продолжительности полета и класса "Легкие" производства китайской компании SZ DJI Technology Co., Ltd. по 2,49 млн грн за штуку (без НДС).

Согласно розничным ценам на сайте "Квадро.ЮА" и других поставщиков, такой комплект стоил бы более 3,03 млн грн без НДС.

Цена нынешнего соглашения на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 49,98 млн грн.

При этом к аукциону не допустили ООО "Смарт Трейдинг Групп", поскольку оно за сутки не устранило недостатки в своем предложении.

Фирма должна была имело загрузить копию документа от производителя о прохождении обучения своего работника до уровня "Инструктор" для этого типа беспилотника, а также справку об оборудовании и транспорте со всей информацией, которую требовал заказчик.

Единственным допущенным конкурентом победителя торгов в итоге было столичное ООО "Амрита Комплексные решения" Сергея Краковецкого. Директором этой компании является Алексей Петренко, а раньше им был Евгений Римек.

Киевской фирмой "Квадро.ЮА" владеет и управляет Орест Олийнык. Эта фирма вместе с Николаем Сахнова владеет ООО "Квадрокоптер", которое поставляло Госпогранслужбе другие коптеры DJI.

Олийнык основал ОО "Живое село" в частности с Тарасом Трояком, который руководит ОО "Всеукраинская федерация владельцев беспилотников" Виктора Шахова, Михаила Серебрякова и Марии Иваненко.