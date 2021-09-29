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Госпогранслужба купила за средства оборонного заказа китайских квадрокоптеров на 50 миллионов

Госпогранслужба купила за средства оборонного заказа китайских квадрокоптеров на 50 миллионов

Администрация Государственной пограничной службы 20 сентября по результатам тендера заключила соглашение с ООО "Квадро.ЮА" на поставку квадрокоптером по оборонному заказу на 49,73 млн грн без НДС.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца года поставят 20 беспилотных авиационных комплексов специального назначения сверхкороткой продолжительности полета и класса "Легкие" производства китайской компании SZ DJI Technology Co., Ltd. по 2,49 млн грн за штуку (без НДС).

Согласно розничным ценам на сайте "Квадро.ЮА" и других поставщиков, такой комплект стоил бы более 3,03 млн грн без НДС.

Цена нынешнего соглашения на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 49,98 млн грн.

При этом к аукциону не допустили ООО "Смарт Трейдинг Групп", поскольку оно за сутки не устранило недостатки в своем предложении.

Фирма должна была имело загрузить копию документа от производителя о прохождении обучения своего работника до уровня "Инструктор" для этого типа беспилотника, а также справку об оборудовании и транспорте со всей информацией, которую требовал заказчик.

Единственным допущенным конкурентом победителя торгов в итоге было столичное ООО "Амрита Комплексные решения" Сергея Краковецкого. Директором этой компании является Алексей Петренко, а раньше им был Евгений Римек.

Киевской фирмой "Квадро.ЮА" владеет и управляет Орест Олийнык. Эта фирма вместе с Николаем Сахнова владеет ООО "Квадрокоптер", которое поставляло Госпогранслужбе другие коптеры DJI.

Олийнык основал ОО "Живое село" в частности с Тарасом Трояком, который руководит ОО "Всеукраинская федерация владельцев беспилотников" Виктора Шахова, Михаила Серебрякова и Марии Иваненко.

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Джерело:  Наші гроші
безпілотник (536) Держприкордонслужба ДПСУ (606) закупівлі (2606)


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