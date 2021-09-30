Суд обязал АМКУ рассмотреть заявление о монопольных злоупотреблениях ДТЭК Ахметова на энергорынке (обновлено)

Хозяйственный суд Киева 27 сентября обязал Антимонопольный комитет (АМКУ) рассмотреть заявление потребителя о злоупотреблении монопольным положением группой компаний ДТЭК на рынке тепловой электрогенерации.

Соответствующий приказ о принудительном исполнении решения подписал судья Юрий Пидченко, передают Наші Гроші.

Представители "Лиги антитраста", оказывавшие юридическое сопровождение дела на стороне потребителя, передали судебные документы в Государственную исполнительную службу Минюста для принудительного исполнения.

"Антимонопольный комитет в последний год-два постоянно отказывался рассматривать заявления потребителей о злоупотреблениях со стороны монополистов. И вот впервые нам удалось в суде доказать, что АМКУ таки должен выполнять свою работу по отношению к самому большому олигарху Украины", - говорит основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская.

АМКУ в феврале 2021 года отказался рассматривать заявления самой "Лиги антитраста" как общественной организации и отдельных потребителей относительно злоупотреблений со стороны ДТЭК.

"Официальной причиной отказа в АМКУ указывали, что завышенные цены на электроэнергию и угроза веерных отключений не нарушают права потребителей. Эту позицию Комитет отстаивает в суде, добиваясь права вообще не рассматривать заявлений от потребителей по любым нарушениям со стороны монополистов. И для отстаивания интересов олигархов АМКУ тратит средства налогоплательщиков, то есть наши с вами деньги", - пояснила Загребельская.

Напомним, Хозсуд Киева 4 августа удовлетворил иск потребителя Ольги Евстигнеевой к Антимонопольному комитету с требованием рассмотреть ее заявление об искусственно созданном ДТЭК дефиците электричества и завышенных ценах на энергию зимой 2020-2021 годов.

На выполнение этого решения и был издан судебный приказ от 27 сентября.

Зимой 2020-2021 годов компания ДТЭК Рината Ахметова массово останавливала энергетические блоки на ряде ТЭС под предлогом технических проблем. На складах ДТЭК также не было достаточного количества угля, также добываемого ДТЭК Ахметова.

Искусственно образованный дефицит привел, с одной стороны, к росту цен на электроэнергию, что принесло ДТЭК дополнительный доход. С другой стороны, это создало угрозу национальной безопасности и заставило Украину импортировать электричество из России и Беларуси.

В декабре 2020 года АМКУ из-за "недоказанности нарушения" также закрыл дело по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии (дело "Роттердам +"), открытую по заявлению НАБУ.

После публикации ДТЭК прислал свою позицию о том, что компании ничего не было известно о принятом судом решении до его огласшения в СМИ

"Нам неизвестны правовые основания для вынесенного решения суда и какие-либо другие детали по данному судебному спору.

ДТЭК не получал информации о каких-либо расследованиях АМКУ в связи с обстоятельствами данного дела либо каких-либо установленных АМКУ фактах в отношении ДТЭК в связи с данным делом", - заявили в ДТЭК.