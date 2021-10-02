Пентагон заказал строительство еще шести катеров Mark VI для Украины за $85 миллионов

Министерство обороны США заключило контракт с частной компанией SAFE Boats International на изготовление шести патрульных катеров класса Mark VI, которые в дальнейшем передадут Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, пишет hromadske.

Отмечается, что компания спроектирует, построит и оборудует катера. После их передадут на вооружение Военно-морских сил Украины.

Работы должны завершить в 2025 году. Стоимость контракта составляет $85 млн. Работы выполнят в Такоме, Бремертоне и Фриленде, штат Вашингтон.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года Пентагон заказал строительство первых двух патрульных катеров Mark VI для Украины.

Напомним, в июне 2020 года Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в $600 млн. Часть катеров может быть поставлена в рамках утвержденной США программы военной помощи для Украины.

Отметим, что Mark VI – это боевые катера, предназначеные для патрулирования прибрежных морских территорий. Длина катера почти 24 метра. Силовая установка Mk VI состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами и обеспечивает максимальную скорость в 41 узел.