Валютная выручка от экспорта черных металлов с начала года выросла на 80%, – ГТС

Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре 2021 года увеличили поступления от экспорта черных металлов, по оперативным данным, на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $10,33 млрд.

Согласно обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, в сентябре поступления от экспорта черных металлов составили $1,39 млрд, передает Интерфакс-Украина.

При этом Украина в январе-сентябре текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 42,39% – до $1,08 млн. В сентябре этот показатель составлял $181,73 млн.

Кроме того, Украина в январе-сентябре 2021 года нарастила экспорт металлоизделий на 33,16% – до $870 млн. В сентябре их поставлено на $123,72 млн.

За девять месяцев 2021 года импорт металлоизделий возрос на 25,43% – до $790 млн. В сентябре их ввезено на $96,99 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7,69 млрд. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1,04 млрд.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% – до $879,69 млн.