Журналисты частично подтвердили получение фирмами Зеленского и его соратников $40 миллионов от Коломойского, – документы Pandora Papers. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом свидетельствуют данные расследования Pandora Papers, в рамках которого более 600 журналистов со всего мира в течение года исследовали 11,9 млн офшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Украинскую часть файлов изучило издание "Слідство.Інфо".

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на офшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

В частности, журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка".

Во время работы над проектом журналисты "Слідства.Інфо" нашли подтверждения информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1 + 1".

Достоверность информации в Pandora Papers и в схеме засвидетельствовали источники "Слідства.Інфо".

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В центре этой сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" – сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как выяснили журналисты, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть, фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Владимира Зеленского и его партнеров.

По данным Pandora Papers, $40 млн формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финпреступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции.

"Вклад в капитал – это вклад в капитал, и он должен отделяться от любого рода коммерческих договоренностей, которые должны быть прозрачными", – отметил он.

В то же время офшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка", совладельцем которого ранее был Игорь Коломойский.

Кроме того, по данным источников "Слідства.Інфо", перевод средств происходил через кипрский филиал "Приватбанка" – тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

"Слідство.Інфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. Впрочем, на вопрос журналистов ответил только Борис Шефир. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас является владельцем существенной части офшорного бизнеса "кварталовцев".

На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы такой вопрос задайте нашим законодателям, которые такую ситуация создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно – защитить свои интересы".

Шефир также добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса. На уточняющие вопросы он не ответил.

Также журналисты пытались получить позицию президента Владимира Зеленского относительно миллионов от олигарха Коломойского и офшорных дивидендов. Однако, у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".