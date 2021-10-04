Обсуждение "Северного потока-2" и газового кризиса нужно перенести в нормандский формат, – Кулеба

Украина считает, что "Северный поток-2", военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе – это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в нормандском формате.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас переговоры в нормандском формате ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов Ангелы Меркель в Москву и Киев состоялись два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток-2" и военная безопасность Украины, ситуация на востоке Украины – это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение", – сказал он в интервью агентству.

Министр отметил, что сейчас в нормандском формате на уровне советников ведется работа над попыткой организовать саммит, который Меркель хочет провести и готова проводить еще в статусе канцлера Германии.

"В Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН мои немецкий и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел нормандского формата. Я сразу дал согласие. Но Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ, – ред.), как всегда, не нашел времени и возможности. Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом", – заверил Кулеба.

Глава МИД указал, что газовый кризис создан в ручном режиме, "поэтому люди понимают, что это не какая-то совокупность факторов, которые сошлись, и надо решать этот клубок".

"Все понимают источник кризиса, кем он был создан. Очевидно, в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопросы стабилизируются. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их "кинет" и заморозит дома, фабрики и заводы", – пояснил он.

Кулеба уточнил, что мы все видим искусственно созданный газовый кризис в Европе.

"Он накладывается на ускорение "зеленого" перехода в Европе. Мы видим неординарную ситуацию в Китае, которая также официально объясняется "зеленым" переходом, сокращением добычи угля. Я не исключаю, что проблемы нашей трубы (ГТС, – ред.) могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса. "Северный поток 2" еще не заработал, это надо учитывать. И когда газ пойдет по "Северному потоку-2", несмотря на все победные реляции "Газпрома" и России, пока не известно", – отметил министр.

Как сообщалось, с начала прошлой спотовые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь.

Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекод был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Также напомним, что утром 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину.