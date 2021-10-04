Pandora Papers раскрывает детали о выводе средств из "Приватбанка", крымском бизнесе Герег и элитной недвижимости украинских бизнесменов

В течение года более 600 журналистов из 117 стран мира работали над расследованием Pandora Papers. По информации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ),это около 11,9 млн конфиденциальных файлов, что является крупнейшей за всю историю утечкой конфиденциальных документов. Там же есть файлы, касающиеся украинских бизнесменов и чиновников.

Их изучили журналисты "Слідство.Інфо", пишет "НВ".

Проект Pandora Papers идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании, которым принадлежит более 1,5 тыс. объектов на общую сумму более $5,5 млрд. "Слідство.Інфо" сообщает, что в этом списке больше 10 украинцев, в частности дочь бывшего главы Администрации президента Бориса Ложкина Анастасия.

Сразу после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, она купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона: квартиру за $4,6 млн в центре города недалеко от Университетского колледжа Лондона, где она училась. Средства Анастасии Ложкиной заняла компания ее отца – виргинская Future Definite Holdings Limited.

Ни компания Future Definite Holdings, ни заем не фигурировали в декларациях Ложкина. Форма и условия подачи деклараций тогда не предусматривали обязательного декларирования таких операций.

Кроме того, Pandora Papers свидетельствуют также о причастности к девяти объектам недвижимости в Великобритании экс-совладельца "Приватбанка", олигарха Геннадия Боголюбова. Журналисты выяснили, что имуществом в центре Лондона владеют также украинский бизнесмен и бывший совладелец "Укрсиббанка" Александр Ярославский и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.

Кроме этого, на дочь бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Кивалова Татьяну записано пять объектов недвижимости в Лондоне. Цена трех объектов недвижимости составляла как минимум $13,5 млн. Они куплены через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах в 1999-2003 годах, когда Кивалов был нардепом.

В Pandora Papers есть также информация об участии в схеме вывода денег из "Приватбанка" крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали офшорные компании. Как пишет "Слідство.Інфо", провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира о том, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из "Приватбанка".

Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний задолго до того, как "Приватбанк" был национализирован в 2016 году.

Одна из таких офшорных компаний – белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка. Там говорилось, что в 2010 году Jarvis Trading и две другие офшорные компании получили займы в "Приватбанке" на общую сумму $86 млн. В тот же день эти средства прошли через сеть офшорных компаний и оказались на счету Grammel Holdings Inc, говорилось в отчете Kroll.

Через год финансовый мониторинг Белиза обратился с запросом к одному из крупнейших мировых провайдеров, юридической компании Cititrust, с запросом о бенефициарном владельце Jarvis Trading Limited. В ответ международные юристы направили имя Agathoulla Constantinou, однако во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы "Приват". Jarvis Trading Limited была заемщиком "Приватбанка" до момента его национализации. Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей.

Еще одна офшорная компания из расследования украинских правоохранителей попадала в поле зрения финансового мониторинга Кипра в сентябре 2010 года. Речь идет о Ravenscroft Holdings. Кипрские власти интересовались у международной компании-регистратора Trident Trust о конечном бенефециарном владельце, но запрос проигнорировали. Внутренняя корреспонденция юристов указывает на то, что компанию записали на Олега Гниненко. Человек с таким же именем с 2013 года состоит в правлении Никопольского завода ферросплавов Коломойского.

ICIJ отмечает, что крупнейшая американская юридическая фирма Baker McKenzie якобы помогала Коломойскому отмывать деньги через подставные компании.

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Также Pandora Papers свидетельствуют, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, офшорную компанию Рината Ахметова, пишет "Слідство.Інфо".

Однако 6 октября 2015 года в ответ на запрос регулятора международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года. Пресс-служба SCM в комментарии журналистам опровергла зафиксированный в Pandora Papers факт расследования.

Из документов провайдеров, которые есть в распоряжении журналистов, известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов "хорошо известный клиент" и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на покупку элитного самолета.

Например, в одном письме к провайдеру Trident Trust от 29 октября 2014 года представители Ахметова настаивали на срочной регистрации двух новых офшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited. Они писали, что не могут предоставить никакой новой информации, "потому что материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту". Провайдеры сразу приняли заказ. Целью регистрации новых компаний юристы указали "владение самолетом", говорится в расследовании.

Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. Рыночная стоимость такого судна превышает $50 млн. Украинские медиа неоднократно писали о полетах этого самолета Ахметова между Киевом и Италией, а также о регулярных визитах во Францию, Лондон и Женеву. Журналисты узнали, что Trident Trust сотрудничал с Ахметовым как минимум до 2018 года.

В Pandora Papers есть также информация о сети офшорных компаний, которая принадлежала народному депутату Александру Гереге. Эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма, пишет "Слідство.Інфо". Проект Pandora Papers подтверждает причастность Александра и Галины Герег к бизнесу в оккупированном Крыму. Документы международных провайдеров определяют Герег владельцами пяти кипрских компаний. Все они принадлежали им через сеть офшорных компаний, в частности через два фонда – Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования. Оба фонда не указаны в декларации Александра Гереги, как и две из пяти кипрских компаний (Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited). Последняя владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму – "Новацентр К" – отмечает "Слідство.Інфо". Сеть включает четыре гипермаркета в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма Россией были частью "Эпицентра" Герег.

Документы Pandora Papers свидетельствуют о том, что Гереги через сеть фондов и фирм являлись бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015 году и проводили финансовые операции с группой компаний Герег как минимум до 2019-го.

Александр Герега заявил журналистам "Слідство.Інфо", что никакого бизнеса в Крыму не ведет.