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Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на октябрь в 1,4 раза

Поставщик

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на октябрь цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 16,56 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что выше тарифа, действовавшего в августе, на 4,56 грн.

Как сообщается на сайте компании, сейчас она в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает более 600 тысяч домохозяйств.

Как сообщалось, тариф "ГК "Нафтогаз Украины", как поставщика "последней надежды", в сентябре был установлен на уровне 12 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

Автор: 

газ (7932) Нафтогаз (3314) Тарифи на газ (713)


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Это ненормально когда для одних клиентов компании тариф 8 грн и для других 16,50
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04.10.2021 11:07 Відповісти
а это по зебильной справедливости, з любовом до зебилов
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04.10.2021 16:07 Відповісти
Ну как бы Витренко, который нынче рулит в Нафтогазе, был у Коболева замом, во времена президентства Порошенко.
Так что справедливо писать - зебильно-пороженковской справедливости.
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04.10.2021 19:11 Відповісти

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