Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на октябрь в 1,4 раза

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на октябрь цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 16,56 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что выше тарифа, действовавшего в августе, на 4,56 грн.

Как сообщается на сайте компании, сейчас она в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает более 600 тысяч домохозяйств.

Как сообщалось, тариф "ГК "Нафтогаз Украины", как поставщика "последней надежды", в сентябре был установлен на уровне 12 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.