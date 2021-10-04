СБУ обнаружила еще одну схему подделки ПЦР-тестов и справок о вакцинации от коронавируса

Служба безопасности заблокировала в Чернигове очередную схему фальсификации ПЦР-тестов и "Международного свидетельства о вакцинации" от коронавирсуной болезни, ежемесячных доход которой составлял 400 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что преступную схему организовали двое местных жителей еще в июне 2021 года.

"Они предлагали "клиентам" одной из черниговских туристических агентств изготовление подделок. Люди, которые планировали выехать на отдых за границу, обращались к ним за "справкой" об отрицательном тесте на COVID, не сдавая никаких анализов", – говорится в сообщении.

Стоимость одной справки составляла 400-500 грн, а свидетельство о вакцинации – 1 500 грн. Ежемесячно злоумышленники в среднем изготовляли по 350 "тестов" и 150 "международных свидетельств".

Во время обысков по местам жительства фигурантов обнаружили поддельные справки и фейковые международные сертификаты.