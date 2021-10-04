Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине отчитался о росте прибыли в 4 раза

Одна из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020 - июнь-2021), получила $513 млн чистой прибыли, что в 4,3 раза превышает ее аналогичный показатель за 2020 ФГ.

Согласно финансовому отчету компании, ее EBITDA за отчетный период возросла в 2,1 раза – до $929 млн, передает Интерфакс-Украина.

При этом выручка "Кернела" в 2021 ФГ увеличилась на 38% – до $5,65 млрд благодаря высоким мировым ценам на зерно и подсолнечное масло.

"Чистая прибыль, принадлежащая акционерам, превысила (в 2021 ФГ, – ред.) $0,5 млрд, что соответствует совокупной прибыли за предыдущие четыре года. Финансовый левередж компании уменьшился до 0,9x – отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года находилось на самом низком уровне за прошлые пять лет", – отметил основатель и глава совета директоров "Кернела" Андрей Веревский.

Агрохолдинг уточнил, что в 2021 ФГ его чистая консолидированная прибыль составила $643 млн, что в 5,2 раза больше значений 2020 ФГ, и больше, чем группа произвела в общей сложности за 2017-2020 ФГ.

При этом чистая прибыль, полагающаяся к акционерам холдинговой компании Kernel Holding S.A. в итоге составила $513 млн, а оставшиеся $130 млн чистой прибыли получили совладельцы дочерних компаний "Кернела".

Согласно данным отчетности, общие активы "Кернела" по состоянию на 30 июня 2021 года выросли по сравнению с аналогичной датой 2020 года на 26,3% – до $3,99 млрд, валовая прибыль вдвое – до $903 млн, текущие долговые обязательства компании возросли в 1,9 раза – до $783 млн, а долгосрочные сократились на 10% – до$1,13 млрд.

Выручка агрохолдинга в сегменте переработки масличных культур в 2021 ФГ увеличилась на 13% – до $1,75 млрд, в сегменте инфраструктуры и трейдинга сельхозкультурами – на 43%, до $4,91 млрд, сельского хозяйства – на 9%, до $657 млн.

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Наибольшие объемы EBITDA компании в 2021 ФГ сгенерировал сегмент инфраструктуры и трейдинга с/х культурами – $496 млн (в 2,3 раза больше, чем в 2020 ФГ), сельского хозяйства – $461 млн (в 3,4 раза больше), тогда как EBITDA в сегменте переработки масличных сократилась в 2,7 раза – до $56 млн.

Агрохолдинг также уточнил, что в сегменте сельского хозяйства каждый обрабатываемый гектар земли в 2021 ФГ сгенерировал EBITDA в размере $920.

"Кернел" уточнил, что планирует в 2022 ФГ получить одобрение акционеров на начисление дивидендов в размере $0,44 наакцию на общую сумму $35,6 млн.

"Распределив прибыль за 2020 финансовый год, компания выплатила дивиденды в размере $35 млн в январе 2021 года, увеличив их на 70% от уровня, установленного в предыдущие шесть лет", – говорится в отчете агрохолдинга.

В документе также указано, что "Кернел" в 2021 ФГ сократил переработку семян подсолнечника на 7% по сравнению с 2020 ФГ – до 3,2 млн тонн, в связи с сокращением урожая масличных в Украине, а реализация подсолнечного масла снизилась на 6,7% – до 1,4 млн тонн.

Согласно данным отчета, агрохолдинг занимает первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также является крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела".