Фонд госимущества продал Новоборовицкий спиртзавод по цене в 3 раза выше стартовой

Аукцион по приватизации Новоборовицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" завершился с результатом 60,01 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества, торги состоялись 1 октября.

За объект, расположенный в 80 км от Чернигова, соревновались три участника, которые повысили стоимость актива более чем в три раза от стартовой цены – с 19 млн грн до 60 млн грн.

Отмечается, что теперь победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет, после процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.

После этого новый собственник получит, в частности 32 объекта недвижимости, 14 транспортных средств и более 431 единицы оборудования.

Напомним, что в целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".