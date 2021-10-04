Минфин заложил в проект госбюджета рост расходов на содержание судов до 21 миллиарда

В бюджете на 2022 года предусмотрено увеличение финансирования системы судебной власти, будет направлено около 21 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев во время Х Ежегодного судебного форума, передает пресс-служба Минфина.

В то же время, по его словам, увеличение финансирования предусматривает, в частности, рост заработной платы работникам аппаратов судов.

Кроме того, Ермоличев подчеркнул необходимость финансирования капитальных расходов, на что предусмотрено в госбюджете около 1 млрд грн, который будет направлен на закрытие первоочередных потребностей и ремонт аварийных помещений судов.

"Направляя эти средства, обращаем внимание на их эффективное использование в системе судебной власти. Это вопрос, в первую очередь, к главному распорядителю средств, так как видим, что один суд получает достаточно ресурсов, а другой – значительно меньше", – отметил замминистра.

По его словам, Минфин думает над тем, что должен сделать главный распорядитель средств, чтобы не было ситуаций, когда в одном суде средняя зарплата сотрудников аппарата составляет 30 тыс. грн, а в другом не хватает даже на выплату минимальной зарплаты.