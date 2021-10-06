Кабмин решил взять в свое управление объединенные в одно предприятие "Турбоатом" и "Электротяжмаш"

Кабинет министров передал в свое управление от Фонда госимущества (ФГИ) 75,224% принадлежащих государству акций АО "Украинские энергетические машины" (ранее – АО "Турбоатом") после завершения процедуры присоединения к нему АО "Завод "Электротяжмаш".

Соответствующее распоряжение о некоторых вопросах управления АО "Укрэнергомашины" принято на заседании правительства в среду с технико-юридическими правками, передает Интерфакс-Украина.

Принять этот пункт (повестки дня, – ред.) с доработкой, поскольку некорректно выписаны сроки о передаче компании. Необходимо четко определить, что передача будет осуществляться после окончания процедуры присоединения", – отметил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Согласно тексту распоряжения, ФГИ обязан в недельный срок (но не позднее 1 декабря 2021 года) обеспечить передачу в управление Кабмину принадлежащих государству 75,224% акций АО "Укрэнергомашины" с присоединенным "Электротяжмашем". Эти положения распоряжения вступают в силу с момента опубликования документа.

Кроме того, предполагается, что с 1 декабря 2021 года должно вступить в силу положение распоряжения о внесении в список объектов большой приватизации АО "Укрэнергомашины" вместо АО "Турбоатом" и ГП "Завод "Электротяжмаш".

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью передачи "Укрэнергомашин" в управление Кабмину является повышение эффективности управления им после ухудшения показателей финансово-хозяйственной деятельности "Турбоатома" и "Электротяжмаша".

Так, в течение 2017-2020 годах и первого полугодия 2021 года прибыль "Турбоатома" значительно сократилась: в частности, в 2019 году в 2,3 раза – до 314 млн грн (37,9% от запланированного финпланом), в 2020 году – 2265,5 млн грн (43,4% от плана). В первом полугодии текущего года прибыль составила 2,2 млн грн, тогда как финпланом на год она определена в размере 340,5 млн грн (на 34,8% меньше запланированной на 2020 год).

ГП "Завод "Электротяжмаш" в 2018 году сократил прибыль в 2,1 раза к 2017 году – до 4,1 млн грн, а в 2019-м получил 78 млн грн при запланированной прибыли 11,5 млн грн. В 2020 году убыток вырос почти в 5,8 раза – до 451 млн грн при запланированной прибыли 4,6 млн грн. В январе-июне 2021 года убыток составил 245,2 млн грн.

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Как сообщалось, сейчас процесс присоединения "Электротяжмаша" к "Турбоатому" заблокирован определением Хозяйственного суда Харькова, принятым в качестве обеспечение иска связанной с Константином Григоришиным КУА "Сварог Эссет Менеджмент" в интересах венчурного инвестфонда "Седьмой", которому принадлежит 15,34% акций АО "Укрэнергомашины".

Напомним, собрание акционеров 27 августа решило переименовать "Турбоатом" в "Украинские энергетические машины", а также изменить его тип с публичного на частное АО.

В тот же день 27 августа Кабинет министров согласовал реорганизацию АО "Завод "Электротяжмаш" путем присоединения к АО "Турбоатом". При этом Кабмин внес "Турбоатом" в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Завод завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году, чистый доход сократился почти вдвое – до 1,47 млрд грн.

Крупным миноритарием АО (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов). Госпакетом в 75,22% управляет Фонд госимущества.

Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. В 2020 году завод нарастил чистый убыток в 5,8 раза к 2019 году – до 451 млн грн, чистый доход сократился в 2,3 раза – до 821,8 млн грн.