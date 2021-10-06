Химические предприятия в Европе сокращают производство удобрений из-за рекордных цен на газ, – Bloomberg

Все больше энергозатратных промышленных предприятий Европы вынуждены останавливать свою работу из-за роста цен на электроэнергию и газ до рекордных уровней.

Так, германский производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, который потребляет 640 гигаватт-часов природного газа в год, во вторник сообщил, что сократит производство на 20% из-за растущих цен на газ, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Больше нет смысла производить аммиак при таком уровне цен. Нам грозит полная остановка производства, если правительство не вмешается", – отметил глава компании Петр Цингр.

В тот же день в Великобритании объединение, включающее энергозатратные производства – Energy Intensive Users Group (EIUG), обратилось к правительству страны с просьбой принять чрезвычайные меры для нивелирования растущих цен. В противном случае предприятиям придется закрыться уже этой зимой, предупредили представители EIUG.

В прошлом месяце американский производитель удобрений CF Industries Holding Inc. остановил работу на двух заводах в Великобритании, сославшись на высокие цены на газ.

Австрийская и норвежская химические компании Borealis AG и Yara International ASA также приняли решение сократить объемы выпуска.

Кроме того, крупнейшая германская компания по производству аммиака BASF SE начала готовиться к потенциальному дефициту газа. В компании сообщили, что она заключила долгосрочные контракты с рядом поставщиков газа, чтобы избежать проблем с поставками.

Как отмечает Bloomberg, остановка и сокращение промышленного производства могут подорвать экономический рост и значительно сократить рабочие места. Закрытие предприятий химической отрасли окажет влияние и на другие сектора промышленности – на сельское хозяйство, например, что увеличит давление на ценообразование и приведет к ускорению инфляции. При этом ситуация может усугубиться, если кризис перейдет от ценового шока к дефициту. Тогда еще большему количеству предприятий придется закрыться.

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Как сообщалось, ранее Одесский припортовый завод остался без поставщиков газа на фоне рекордных цен. Так, Сингапурская Dachex Shipping Pte. Ltd. отказалась подписывать договор на поставку газа для "Одесского припортового завода" с 1 ноября. Ранее бывший поставщик газа для переработки на ОПЗ – компания "Агро Газ Трейдинг" – также прекратила поставки, что повлекло остановку завода с 19 сентября.