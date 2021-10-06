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Генеральный адвокат Суда ЕС встал на сторону "Газпрома" в споре о правилах работы "Северного потока-2"

Генеральный адвокат Суда ЕС встал на сторону

Генеральный адвокат высшей судебной инстанции Евросоюза - Европейского суда в Люксембурге встал на сторону дочерней компании российского "Газпрома" – Nord Stream 2 AG, поставив под сомнение решение нижестоящей инстанции в отношении применения Газовой директивы ЕС к трубопроводу "Северный поток-2".

Согласно заключению генерального адвоката Михала Бобека, постановление Суда ЕС, которое было принято в мае 2020 года, было ошибочным и должно быть пересмотрено, передает Deutsche Welle.

Таким образом он порекомендовал суду вернуть дело нижестоящей инстанции для нового рассмотрения.

Заключения генерального адвоката не носят обязательный характер для судей Европейского суда, но зачастую они следуют его рекомендациям. Решение Европейского суда будет принято позже.

В своих выводах Михал Бобек отмечает, что Nord Stream 2 AG – единственная компания, подпавшая под действие Газовой директивы ЕС, и имеет право оспаривать ее в судебном порядке, передает Интерфакс-Украина.

Бобек констатировал, что обновленный вариант директивы ЕС был утвержден, когда строительство "Северного потока 2" уже шло и отказаться от проекта было затруднительно.

Он отмечает, что одной из проблем, вызванных европейской директивой, стал вопрос об анбандлинге. По его словам, у стран-членов ЕС "есть три разных варианта выполнения требований европейского законодательства".

"Однако любой из этих вариантов неизбежно приведет к тому, что правовая структура Nord Stream 2 AG будет изменена. Компании придется либо продать весь трубопровод "Северный поток 2", либо – продать ту часть трубопровода, которая находится под юрисдикцией ФРГ. Третий вариант – передать газопровод под контроль дочерней компании", – пояснил генеральный адвокат.

В свою очередь агентство Bloomberg отмечает, что заключение генерального адвоката поможет Nord Stream 2 AG отстаивать свою позицию в судах ЕС.

Читайте также: Оператор "Северного потока-2" оспорил отказ освободить газопровод от газовой директивы ЕС

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG в июле 2020 года подала апелляцию на решение Суда ЕС, отклонившего ее иск против действия норм Газовой директивы ЕС в отношении трубопровода.

Оператор газопровода считает данную норму нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности и требует отменить ее действие по отношению к газопроводу "Северный поток-2".

Напомним, 25 июля 2019 года компания Nord Stream 2 AG направила в Суд ЕС иск об отмене директивы ЕС 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву Евросоюза, нормы которой требуют разделения компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих.

Однако 20 мая 2020 года Суд ЕС отказал компании Nord Stream 2 AG в рассмотрении этого иска, поскольку операторы газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 "ни в коем случае не имеют прямого отношения к этой директиве".

Газовая директива ЕС, являющаяся частью Третьего энергопакета, предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года, когда она вступила в силу.

Директива распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Для проекта "Северный поток-2" это означает конкретно, что оператором трубопровода должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

Автор: 

Джерело:  Deutsche Welle
газ (7932) газопровід (1179) Газпром (2555) Північний потік (1081)


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Топ коментарі
+10
Вонючее российское бабло сделало своё дело. Самые "честные" европейские чиновники снова показали своё гнилое коррумпированное нутро
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06.10.2021 17:24
+8
не подмажешь - не поедешь. подмазали...
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06.10.2021 16:30
+6
Это прибавляет шансов Газпрому выиграть апелляцию.
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06.10.2021 15:55
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Это прибавляет шансов Газпрому выиграть апелляцию.
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06.10.2021 15:55 Відповісти
В этом вопросе значительная политическая составляющая, поэтому трудно предположить каким будет исход дела.
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06.10.2021 19:31 Відповісти
не подмажешь - не поедешь. подмазали...
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06.10.2021 16:30 Відповісти
Ну нельзя у нас такие новости выкладывать. Тут от цены газа люди еще не отошли.
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06.10.2021 16:37 Відповісти
А що з нею не так? Яка була така і залишилась.

Ах точно у підприємців ціна в 2 рази більша чим колись бувала. Ну так тепер ж Порошенко не краде в бюджет тому приходиться наповняти його за рахунок лохів. Не Думали.
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06.10.2021 19:35 Відповісти
Для підприємців ціна виросла до 40000 грн. За 1000 м3
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06.10.2021 21:57 Відповісти
Не менялась? До 2000 баксов? Серьезно?
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07.10.2021 00:56 Відповісти
Приспись кацапе, хоть один договор с такой ценой покажи, а то что там на биржах озвучивают, то совсем другое, валежник собирай...
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07.10.2021 10:51 Відповісти
Сирожа. Чего тогда кипеш такой из-за этого?
Нефть по 20. Все хана кацапам. Перемога
Газ по 2000. Кацапы купили европейских чиновников. Зрада.
Как дети.
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07.10.2021 11:39 Відповісти
Так а кто кипиш раздувает? Кацапы и раздувают. Я ценник знаю, на октябрь у предприятий которые работают без долгосрочных контрактов газ по 28000 - 30000 грв. в том числе НДС и магистральный транспорт. Но это никак не 2000$. Для населения и теплокомунэнерго как было 8000 грв. за 1000 куб., так и осталось. А ханы кацапам не надо, это ведь диагноз, они должны быть, как назидание всему остальному миру, о том что бывает, когда рождаются дети у алкашей. Зазеркалье оно нужно, что бы понимать как не должно быть, хай живут...
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07.10.2021 15:25 Відповісти
Слова не мальчика, но мужа...
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07.10.2021 17:14 Відповісти
Ви забули вказати ще про те, що така різниця в ціні між ціною для населення і для підприємств без договору бувала і раніше. Не настільки велика, але це є досить звично, тому контракт обовязково.
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08.10.2021 20:19 Відповісти
"Нефть по 20. Все хана кацапам" - так по таких договорах її купували. А бувало що купували і по від'ємних коли приходилось доплачувати лиш би забрали нафту щоб не приходилось глушити скважину.
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08.10.2021 20:21 Відповісти
Вонючее российское бабло сделало своё дело. Самые "честные" европейские чиновники снова показали своё гнилое коррумпированное нутро
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06.10.2021 17:24 Відповісти
Тому нам треба свій Моссад.
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06.10.2021 19:36 Відповісти

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