Генеральный адвокат Суда ЕС встал на сторону "Газпрома" в споре о правилах работы "Северного потока-2"

Генеральный адвокат высшей судебной инстанции Евросоюза - Европейского суда в Люксембурге встал на сторону дочерней компании российского "Газпрома" – Nord Stream 2 AG, поставив под сомнение решение нижестоящей инстанции в отношении применения Газовой директивы ЕС к трубопроводу "Северный поток-2".

Согласно заключению генерального адвоката Михала Бобека, постановление Суда ЕС, которое было принято в мае 2020 года, было ошибочным и должно быть пересмотрено, передает Deutsche Welle.

Таким образом он порекомендовал суду вернуть дело нижестоящей инстанции для нового рассмотрения.

Заключения генерального адвоката не носят обязательный характер для судей Европейского суда, но зачастую они следуют его рекомендациям. Решение Европейского суда будет принято позже.

В своих выводах Михал Бобек отмечает, что Nord Stream 2 AG – единственная компания, подпавшая под действие Газовой директивы ЕС, и имеет право оспаривать ее в судебном порядке, передает Интерфакс-Украина.

Бобек констатировал, что обновленный вариант директивы ЕС был утвержден, когда строительство "Северного потока 2" уже шло и отказаться от проекта было затруднительно.

Он отмечает, что одной из проблем, вызванных европейской директивой, стал вопрос об анбандлинге. По его словам, у стран-членов ЕС "есть три разных варианта выполнения требований европейского законодательства".

"Однако любой из этих вариантов неизбежно приведет к тому, что правовая структура Nord Stream 2 AG будет изменена. Компании придется либо продать весь трубопровод "Северный поток 2", либо – продать ту часть трубопровода, которая находится под юрисдикцией ФРГ. Третий вариант – передать газопровод под контроль дочерней компании", – пояснил генеральный адвокат.

В свою очередь агентство Bloomberg отмечает, что заключение генерального адвоката поможет Nord Stream 2 AG отстаивать свою позицию в судах ЕС.

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Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG в июле 2020 года подала апелляцию на решение Суда ЕС, отклонившего ее иск против действия норм Газовой директивы ЕС в отношении трубопровода.

Оператор газопровода считает данную норму нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности и требует отменить ее действие по отношению к газопроводу "Северный поток-2".

Напомним, 25 июля 2019 года компания Nord Stream 2 AG направила в Суд ЕС иск об отмене директивы ЕС 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву Евросоюза, нормы которой требуют разделения компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих.

Однако 20 мая 2020 года Суд ЕС отказал компании Nord Stream 2 AG в рассмотрении этого иска, поскольку операторы газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 "ни в коем случае не имеют прямого отношения к этой директиве".

Газовая директива ЕС, являющаяся частью Третьего энергопакета, предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года, когда она вступила в силу.

Директива распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Для проекта "Северный поток-2" это означает конкретно, что оператором трубопровода должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.