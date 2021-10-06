Прокуратура подготовила подозрения двум работникам "Укрэксимбанка" после нападения на журналистов

Киевская городская прокуратура подготовила подозрения двум работникам государственного "Укрэксимбанка" в связи с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец во время акции в поддержку журналистов около здания банка, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас подготовлены подозрения двум лицам. Мне сейчас неизвестно, находятся ли эти лица на месте работы. Несмотря на то что одно из них сложило полномочия, это не означает, что оно не должно быть на рабочем месте и что не должны быть совершены эти процессуальные действия (вручение подозрения, – ред.)", – сказала она.

По словам Максимец, криминальное производство расследуется по ч.1 и 3 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" совершили нападение в государственном банке "Укрэксимбанк" во время интервью с главой правления банка Евгением Мецгером в его кабинете. Главе банка не понравился один из вопросов, касающийся будущего расследования. Мецгер приказал охране забрать камеры, удалить записи. При этом сотрудники финансового учреждения применили физическую силу к журналисту и оператору, отобрали технику и удалили видео.

Журналисты и представители редакции, которые прибыли на место события, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. В полиции Киева сообщили, что проводятся необходимые следственные действия, а также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

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Позже пресс-служба "Укрэксимбанка" обнародовала свою позицию относительно случившегося. По мнению банка, журналист "поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений" и "без какого-либо обоснования высказал предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений".

В "Укрэксимбанке" посчитали, что эта информация является банковской тайной и "были вынуждены прекратить дальнейшее проведение интервью". Журналистам предложили направить запросы в пресс-службу на все интересующие их вопросы. Кроме того, банк пригрозил журналистам заявлениями в правоохранительные органы.

Однако, журналисты смогли восстановить удасленную видеозапись, на которой был зафиксирован инцидент, вследствие чего глава правления "Укрэксимбанка" Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования. Временно исполняющим обязанности главы назначен Сергей Ермаков.