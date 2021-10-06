Украина просит поддержки НАТО в сохранении 45 миллиардов кубометров транзита газа, – Оператор ГТС

Гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 млрд кубометров в год является одним из важных моментов, чтобы не позволить России применять оружие против Украины или Европы.

Об этом заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона – именно эту идею я объяснял партнерам Украины на заседании Политического комитета альянса по энергетической безопасности", – написал Макогон после заседании Политического комитета НАТО по энергетической безопасности и двусторонних встреч с представителями стран-членов альянса.

"Газ как оружие – это не гипотетический сценарий будущего, это геополитическая стратегия конкретной страны в многолетней гибридной войне. Однако Украина никогда не была единственной мишенью. Последствия действий "Газпрома" уже ощутили на себе и страны НАТО. Основные цели агрессора – ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и подорвать основы трансатлантического союза. Много раз трансатлантическое сообщество четко давало понять, что оно не позволит России применять оружие против Украины", – добавил Макогон.

Он также отметил, что для этого необходимо избежать исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока-2", гарантированно сохранить физический транзит газа через территорию Украины объемом не менее 45 млрд кубометров в год и соблюдать рыночные, а не геополитические принципы деятельности – без искусственного создания "узких мест", без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием.

"Эти шаги должны быть совместно поддержаны всеми партнерами Украины, в части помощи в сфере энергетической безопасности поставок газа", – подчеркнул Макогон.

Макогон сообщил, что несмотря на газовый кризис в Европе и рост цены до рекордно высоких $1900 за 1000 куб. м в настоящее время "Газпром" транспортирует через ГТС Украины даже меньше законтрактованных объемов (меньше 109 млн кубометров в сутки), тогда как Украина предлагает дополнительные мощности в 80 млн кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Документ вступает в силу 1 октября.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год: 3,5 млрд кубометров через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд кубометров – через Австрию.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины. С связи с этим Украина решила перенести проведение пятого заседания Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште 29-30 сентября, а также заявила о планах обратиться в Европейскую Комиссию для оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству.

Также Европейская комиссия проведет проверку возможных последствий долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию. Минэнерго Украины уже передало свою позицию относительно венгерско-российского контракта.