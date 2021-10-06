Поставки газа в Украину с начала года снизились в 6,2 раза. ИНФОГРАФИКА

Поставки природного газа в Украину из ЕС в январе-сентябре 2021 года сократились в 6,2 раза (на 12,4 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,4 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Так, в январе поставки составили 439 млн кубометров, в феврале – 29 млн кубометров, в марте – 8 млн кубометров, в апреле – 77 млн кубометров, в мае – 8 млн кубометров, в июне – 90 млн кубометров, в июле – 498 млн кубометров, в августе – 567 млн кубометров, в сентябре – 665 млн кубометров.

В том числе в сентябре 2021 года доля импорта в Украину из Венгрии составила 90,7% (603 млн кубометров) – все виртуальным реверсом. В то же время остановка физического транзита в Венгрию через Украину с 1 октября вынуждает заказчиков услуг переориентироваться на другие направления импорта – из Польши и Словакии.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины за девять месяцев 2021 года составил 1,15 млрд кубометров. В том числе в сентябре он составил 0,26 млрд кубометров.

"В сентябре активность участников рынка значительно выросла накануне отопительного сезона – вырос импорт газа в Украину, вырос обратный поток газа из украинских хранилищ европейским потребителям. Этот естественный процесс усложнился в октябре, когда остановился физический транзит газа в Венгрию – основного экспортера газа в Украину в 2021 году. Нестабильность поставок, которая возникла из-за решения России перенаправить потоки газа, может усилиться из-за риска запуска газопровода "Северный поток-2". Прозрачность и безбарьерность, к которой привыкли европейские и украинские поставщики газа, может быть потеряна из-за желания одного игрока создать узкие места для манипуляций с ценами", – сказал гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики рассчитывает, что запасы газа в подземные хранилища Украины на начало отопительного сезона составят 19,2 млрд кубометров.