Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах перенесли на два месяца

Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах начнется с декабря вместо 11 октября из-за низкой пропускной способности регистрационной системы и значительного спроса на такую регистрацию.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Все напуганы крупным штрафами за непредставление информации о конечных бенефициарах-собственниках (КБС), которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 года штрафов точно не будет (и в ноябре также), потому что, учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБС, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали лишь 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами", - написал Малюська.

"В то же время обязательным признаком любого административного правонарушения является наличие вины (ст. 9 Кодекса о админаправонарушения). По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (даже в формате неосторожности) руководителя юрлица, которые не подал данные о конечном бенефициаре-собственнике", - добавил он.

Он отметил, что в таких условиях составление протоколов на руководителей-юрлиц не является обоснованным и законным ввиду отсутствия всех элементов состава правонарушения.

более того, гипотетическое привлечение соответствующих лиц к админответственности не соответствовало бы цели административного взыскания.

"Короче говоря, не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБС. По убеждению Минюста, административный штраф является исключительной мерой и должен применяться, когда другие меры реагирования не работают", - резюмировал Малюська.

Малюська также указал, что проблему должен окончательно решить законопроект 5807.