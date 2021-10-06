Порт "Южный" планирует построить новый экспортный терминал за 1,4 миллиарда

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" до 2025 года планирует построить новый экспортный перегрузочный комплекс стоимостью 1,4 млрд грн.

Об этом заявил директор порта "Южный" Александр Олейник во время международной выставки NewPort, передает Интерфакс-Украина.

По словам Олейника, в данный проект входит реконструкция перегрузочного комплекса экспортных грузов (ориентировочная стоимость - 1 млрд грн, включая с НДС) и строительство нового комплекса вагоноперекидователя (400 млн грн). Срок реализации - 2023-2025 годы.

Олейник отметил, что реализация данного проекта увеличит долю экспортных грузов в общем грузообороте с 7,8 млн тонн в год до 20 млн. тонн.

"Мы сейчас на стадии оформления ТЭО", - сообщил Олейник.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".