"Харьковоблэнерго" Фонда госимущества купило трансформаторы на 330 миллионов по завышенным в 3 раза ценам

АО "Харьковоблэнерго" 4 октября с результатами тендера заказало ООО "Энергетическая компания "Энерго-Тайм" трансформаторов на 327,94 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до конца 2022 года поставят 11 904 трансформатора производства украинских ООО "ЭЛИЗ" и ЧАО "Уманский завод "Мегомметр". Поставка должна осуществляться в течение одного рабочего дня после заявки, но оплачивать ее будут в течение полугода.

Цена договора всего на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 333,74 млн грн.

В частности, силовые масляные трансформаторы ТМ-400/6-У1 6/0,4 У/Ун-0 и ТМ-400/10-У1 10/0,4 У/Ун-0 заказали по 342 тыс. грн за штуку.

Как отмечает издание, летом АО "Херсоноблэнерго" купило трансформатор ТМ-400/6/0,4-У1 В/Ун-0 за 101 тыс. грн, а в июне "Ковельводоканал" трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ В/Ун 0 за 114 тыс. грн. Это в три раза ниже цены для харьковчан.

Само "Харьковоблэнерго" в 2019 году покупало их в 1,5 раза дешевле – по 199 тыс. грн.

Кроме того, сакже силовые масляные герметичные трансформаторы ТМГ-1000/6-У1 6/0,4 Д/Ун-11 и ТМГ-1000/10-У1 10/0,4 Д/Ун-11 заказали по 599 тыс. грн. В открытых источниках такие трансформаторы можно найти по 180-195 тыс. грн, то есть в три раза дешевле.

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Единственным конкурентом победителя торгов было харьковское ООО "Дженерал Энерджи Украина" Богдана Микитченко и Юрия Куликова. В свое время его единственным учредителем было харьковское ООО "Евроиндастри", которое тогда принадлежало тому же Юрию Куликову и Евгению Крохмалю.

Харьковской "ЭК "Энерго-Тайм" с уставным капиталом 1 тыс. грн владеют Роман Александрович Козырь, Нина Сердюк и харьковское ООО "Научно производственное предприятие Туника". Ее руководителем является Валентин Александрович Козырь, а подписантом – Александр Владимирович Козырь. В свою очередь "НПП Туника" с уставным капиталом 1875 грн владеют директор Владимир Красников Андрей Попенака и Александр Перепелица.

Валентин Козырь также является собственником местной компании ООО "Энергопромсинтез" с Константином Клименко.

Александр Козырь ранее руководил харьковским ООО "Энерго-Тайм" тогда еще Владимира Линника. Затем ту компанию переоформили на директора Евгения Субботина. Она была поставщиком трансформаторов и измерительных приборов для "Харьковоблэнерго".

С 2018 победитель получил подрядов на 395,72 млн грн, из которых этот – самый большой.

На начало сентября 65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежат государству в лице Фонда госимущества; почти 25% - кипрской "Smart Holding", конечным бенефициаром которой является внефракционный нардеп Вадим Новинский; еще 10% - миноритарным акционерам. Контроль над "Харьковоблэнерго" осуществляют менеджеры, назначенные Фондом госимущества.

Как сообщалось, недавно и.о. гендиректора "Харьковэнергосбыт" пожаловался председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко на возможное хищение электроэнергии на "Харьковоблэнерго" на сумму около 30 млн грн ежемесячно. Однако ФГИ уволил именно автора жалобы и оставил на должностях руководство "Харьковоблэнерго".