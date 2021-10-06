Еврокомиссия проверит причины роста цен на газ и готовит помощь населению и малому бизнесу

Еврокомиссия проверяет данные, согласно которым повышение цен на газ в ЕС могло быть вызвано манипуляциями на энергетическом рынке.

Об этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, отвечая на вопросы депутатов в Европарламенте, передает Интерфакс-Украина.

"Знаю, что некоторые из вас обеспокоены тем, что, возможно, были манипуляции на европейском рынке энергетики. Эти опасения мы воспринимаем всерьез и проводим расследование", – сказала еврокомиссар.

"Согласно нашим первым оценкам, Россия выполняет все долгосрочные контракты, но при этом дополнительных поставок не проводит", – добавила Симсон.

Она добавила, что Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС разработать и реализовать меры адресной господдержки жителям и малому бизнесу, наиболее пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию.

"Оказание адресной поддержки потребителям, прямые выплаты тем, кто больше всего подвержен риску "энергетической бедности", снижение налогов на электроэнергию... – все это меры, которые можно очень быстро принять в соответствии с законами ЕС", – заявила Кадри Симсон, выступая в Европарламенте.

По ее словам, "непосредственным приоритетом должно быть смягчение социальных последствий и защита уязвимых домохозяйств".

Еврокомиссар подчеркнула, что необходимо гарантировать, что энергетическая бедность не усугубится. Она отметила, что и предприятиям можно оказать господдержку.

Симсон заявила, что на следующей неделе Еврокомиссия представит "инструментарий" мер, которые можно принять в краткосрочной и среднесрочной перспективах для решения проблемы высоких цен на энергоносители.

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Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.