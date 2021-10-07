Суд за три месяца взыскал с "Укрэнерго" в пользу ДТЭК Ахметова 2,5 миллиарда (обновлено)

За период с июля по сентябрь 2021 года Хозсуд города Киева решил взыскать с "Укрэнерго" в пользу ДТЭК более 2,5 млрд грн.

В частности, 27 сентября был удовлетворек иск ООО "Д.Трейдинг " к "Укрэнерго" и решил взыскать в пользу истца 151 млн грн на основании договора об урегулировании небалансов электроэнергии от 7 мая 2019 года, пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, сначала объем исковых требований "Д.Трейдинга", конечным бенефициаром которого является бизнесмен Ринат Ахметов, составлял 181,7 млн грн, но "Укрэнерго" погасило часть задолженности на 30,9 млн грн.

Кроме того, 6 сентября Хозсуд Киева удовлетворил иск "ДТЭК Западэнерго" к "Укрэнерго" и постановил взыскать с ответчика 1,32 млрд грн задолженности по оплате электроэнергии на основании договора об участии в балансирующем рынке.

Судебные материалы гласят, что "Укрэнерго" заявляло об отсутствии своей вины в просрочке исполнения своих обязательств, ссылаясь на то, что оплачивает приобретенную балансирующую электроэнергию с текущего счета со специальным режимом использования оператора системы передачи. В связи с этим оплата осуществляется после поступления средств на этот счет от других участников балансирующего рынка.

Однако суд указал, что законодательство "не содержит императивного запрета о расчете ответчика с поставщиком электроэнергии только денежными средствами, которые поступают от других участников балансирующего рынка", а наоборот "предусмотрена возможность ответчика для надлежащего выполнения денежных обязательств, вносить денежные средства с других собственных счетов на счет со спецрежимом".

Ранее,15 июля суд частично удовлетворил иск ООО "ДТЭК Востокэнерго" к "Укрэнерго" и решил взыскать в пользу истца 633 млн грн задолженности с учетов пени, инфляционных выплат и 3% годовых. А 5 июля суд удовлетворил иск "ДТЭК Днепроэнерго" к "Укрэнерго" и постановил взыскать 399,4 млн грн задолженности.

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Напомним, Верховный суд 4 февраля отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу, в котором госкомпания пыталась взыскать с "ДТЭК Западэнерго" 425,8 млн грн задолженности.

Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова еще осенью 2018 года пересали оплачивать услуги передачи электроэнергии, предоставляемые государственной компанией "Укрэнерго".

В ДТЭК заявляли, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи и не соответствует нормам ЕС. При этом ДТЭК с помощью судов добился отмены решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), согласно которому экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.

Комментарий группы ДТЭК:

"На сегодняшний день долги "Укрэнерго" перед производителями электроэнергии за услуги на Балансирующем рынке составляют около 11 млрд грн (по информации из открытых источников).

Из них более 1,8 млрд грн - долг перед генерациями ДТЭК Энерго. В частности, ООО "ДТЭК Востокэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго" и АО "ДТЭК Днепроэнерго".

Сейчас почти все участники рынка, в т.ч. и государственные компании, оспаривают свою часть долгов в судебном порядке.

Долги на балансирующем рынке электрической энергии начали возникать в НЭК "Укрэнерго" перед участниками рынка, начиная с августа 2020 года, в том числе перед компаниями группы ДТЭК".