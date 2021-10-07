Прокуратура вручила подозрения Мецгеру и еще одному сотруднику "Укрэксимбанка" по делу о нападении на журналистов (обновлено)

По согласованию Голосеевской окружной прокуратуры Киева орган дознания Голосеевского райуправления полиции вручил сообщение о подозрении двум должностным лицам "Укрэксимбанка" по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В то же время, отстраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер на странице в Facebook сообщил, что Киевская городская прокуратура вручила ему подозрение.

"Получил подозрение от прокуратуры. Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находиться после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", – написал он.

Как сообщалось, набсовет "Укрэксимбанка" 6 октября отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований "Схемы" и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

Как сообщило ранее "Радио Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов.

Сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер и пресс-служба банка сначала отрицала обвинения в нарушении законодательства и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как журналистам удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".