БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 716 5

Комитет Рады рекомендовал принять закон о снижении налогов для казино и лотерей

Комитет Рады рекомендовал принять закон о снижении налогов для казино и лотерей

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2713-д по снижению налогов для игорного бизнеса.

Соответствующее решение было принято во время заседания 6 октября, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

Он уточнило, что законопроект "нацелен на введение сбалансированной системы налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".

Напомним, в июле Рада приняла за основу проект закона №2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". Законопроектом предлагается снизить налоги для организаторов азартных игр и лотерей.

В частности, предложено облагать налогом на прибыль предприятий доходы от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей по единой ставке 10%, а не 10%, 18% (в зависимости от их вида) и 30% для лотерей, как это предусмотрено действующей нормой, одновременно отменив переходной период. При этом устанавливается, что начисленный налог на доход от указанной деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат до налогообложения от такой деятельности.

При этом предлагается отменить налог на доходы физических лиц для выигрышей (призов) в азартных играх или лотереях, размер которого не превышает 8 размеров минимальной заработной платы (48 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года).

Кроме того, отменяется ежегодная плата за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, а также за игровой автомат в тройном размере до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга.

Автор: 

Джерело:  Telegram
ВР (2868) податки (2427) азартні ігри (182)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а когда зеленый сброд уменьшит налоги для производственных предприятий? или стоит задача страну окончательно превратить в казино с блекджеком и корабельными соснами??
показати весь коментар
07.10.2021 12:44 Відповісти
А ну, зелені барани 73%, бекайте голосніше.
показати весь коментар
07.10.2021 13:52 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2021 15:27 Відповісти
Важнейший законопроект! Нищая отрасль

****** вы где? В казино все несите бараны тупоголовые, ублюдки сожрите паспорта
показати весь коментар
07.10.2021 14:05 Відповісти
Всім хто не ходив на вибори та голосував за нові морди - пасвящаєцца
показати весь коментар
07.10.2021 16:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 