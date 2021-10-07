Транзит российского газа через Украину упал с начала года на 17%, – Оператор ГТС

Транзит природного газа через украинскую ГТС в страны Европы в сентябре составил 3,26 млрд кубометров. В том числе в Польшу транзитировано 0,33 млрд куб. м газа, в Словакию – 1,98 млрд куб. м, в Венгрию – 0,74 млрд куб. м, в Молдову – 0,19 млрд куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

Таким образом, за девять месяцев 2021 года транзит газа составил 32,66 млрд кубометров, что на 6,84 млрд кубометров или на 17,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ОГТСУ напомнили, что на сентябрь российский "Газпром" бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. В результате, среднесуточные объемы транспортировки российского газа через Украину снизились до 109 млн куб. м – до минимального объема, согласно действующему транзитному договору.

"ОГТСУ предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют – "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей", – отметил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

В то же время, подчеркнул он, Украина остается надежным партнером для ЕС и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита.

Также Макогон отметил, что украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год.

"Это незадействованные мощности, которые вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС", – подытожил он.

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Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.