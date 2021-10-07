Мошенники из Киева и Харькова выманили у граждан США $7,5 миллиона, – Офис генпрокурора

В рамках международного сотрудничества украинские и американские правоохранители прекратили деятельность преступной организации, участники которой организовали два мошеннических колл-центра.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, граждане Украины и иностранцы организовали функционирование масштабной международной мошеннической схемы. Она заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, которые якобы позволяли получать прибыль путем купли-продажи различных активов. С помощью программного интерфейса злоумышленники имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие колл-центры действовали в Киеве и Харькове. Их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были граждане других стран. Обязательным условием приема на работу сотрудников было владение иностранными языками.

Правоохранители подсчитали, что мошенники выманили у граждан США $7,5 млн.

В рамках расследования было проведено 23 обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей, во время которых обнаружили и изъяли компьютерную технику, флеш-накопители, криптоносители, документацию, банковские карты и денежные средства.

Досудебное расследование осуществляется по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 УК Украины).