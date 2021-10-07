Передачу портов "Ольвия"и "Херсон" в концессию должны завершить в конце года, – глава АМПУ

Передачу Херсонского морского порта и СМП "Ольвия" в концессию планируется завершить в декабре 2021 года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГП "Администрация морских портов Украины" Александр Голодницкий, передает Интерфакс-Украина.

"Пока определенные сроки – до 26 декабря", – сказал он в комментарии агентству" во время международной выставки NewPort в Киеве.

По его словам, передачу порта "Херсон" тормозят вопросы, связанные с землеотводами, лицензией на добычу ископаемых. По "Ольвии" – концессионеру нужно пройти еще некие процедуры в АМКУ.

"Вопросов, связанных с тем, что процесс не идет так быстро со стороны АМПУ, нет. Все, что связано с АМПУ – все решено. Мы готовы, заинтересованы. Чем раньше придет концессионер, тем быстрее оживится работа порта", – подчеркнул он.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины и компания "Рисоил-Херсон" подписали договор о сдаче в концессию Херсонского морского торгового порта в июне 2020 года.

Компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме того, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

Договор о передаче в концессию специализированного морского порта "Ольвия", расположенного в Николаеве, был заключен 20 августа 2020 года. Согласно ему, катарская компания QTerminals инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн. Кроме этого, не менее 80 млн грн будут вложены в местную инфраструктуру.