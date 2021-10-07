Резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,9 миллиарда из-за пиковых выплат по долгам

По предварительным данным, на 1 октября международные резервы Украины составили $28,71 млрд, сократившись в сентябре на 9,2% или на $2,9 млрд из-за пиковых выплат по внешнему долгу.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте в прошлом месяце составил $2,56 млрд.

В частности, на обслуживание и погашение внешних государственных облигаций внешнего займа было направлено $2,52 млрд, а на обслуживание внутренних гособлигаций (ОВГЗ) – $2,1 млн.

В то же время валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили $216,9 млн.

Кроме того, вследствие переоценки финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют их стоимость в прошлом месяце уменьшилась на $202 млн.

При этом в сентябре предложение валюты на межбанковском валютном рынке преимущественно превышало спрос. Это позволило Национальному банку выкупить в резервы $146,6 млн, тогда как с целью сглаживания девальвационных колебаний центробанк продал $7 млн. В итоге в целом в сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составила $139,6 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины составляли $31,61 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $2,66 млрд благодаря перечислению в августе специальных прав заимствования (СПЗ) от МВФ на сумму около $2,7 млрд. Как отмечали в Нацбанке, такой объем резервов являлся рекордным за последние девять лет (с апреля 2012 года).