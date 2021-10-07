Минцифры запустило "желтые" сертификаты вакцинации от коронавируса для смартфонов на Android. ВИДЕО
Для владельцев смартфонов на Android в приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать "желтые" внутренние COVID-сертификаты, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса первой дозой вакцины.
Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, новая функция доступна как пользователям смартфонов с операционной системой iOS, так и Android.
"Теперь желтые внутренние COVID-сертификаты доступны для пользователей iOS и Android в приложении "Дія". Получить его можно в день вакцинации после внесения данных о первой дозе вакцинации дводозной вакциной", – отмечается в сообщении.
Такой сертификат будет действовать 120 дней.
В Минцифры уточнили, что для получения возможности сгенерировать сертификат необходимо обновить приложение "Дія".
Как сообщалось, с 24 сентября сгенерировать "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении "Дія" могли пользователи iOS.
Также в приложении "Дія" можно сгенерировать внутренний "зеленый" сертификат, который будет действующим в течение 365 дней после получения последней дозы полной вакцинации.
Напомним, с 20 сентября в Украине начали действовать карантинные изменения относительно введения "желтых" и "зеленых" COVID-сертификатов.
Так, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
В случае введения красного уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при наличии "зеленого" COVID-сертификата у всех работников.
Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль