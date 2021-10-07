Первый аукцион по аренде земли в системе ProZorro состоится в ноябре
В электронной торговой системе "ProZorro.Продажи" объявили о первом аукционе по аренде коммунальной земли сельскохозяйственного назначения.
Как сообщает пресс-служба "ProZorro.Продажи", участок площадью 2,1 га выставила на аукцион Тавричанский сельский совет (Херсонская область).
Отмечается, что цена годовой аренды составляет 10% от нормативной денежной оценки участка – 5,08 тыс. грн. Участок планируют сдать в аренду на 7 лет. Размер гарантированного взноса, необходимого для участия в аукционе, 30% от стартовой цены – более 1,5 тыс. грн.
Торги состоятся 9 ноября и будут проходить на повышение цены.
"Первый земельный аукцион в системе объявила небольшая сельская громада. Мы приветствуем, что прозрачную аренду коммунальной земли сельхозназначения начинают именно органы местного самоуправления. Это правильный шаг к эффективному использованию земельных ресурсов громады, которое поможет привлечь необходимые в бюджет средства", 0150 отметила первая замдиректора ГП "ProZorro.Продажи" Дарья Марчак.
Напомним, в конце сентября Кабмин назначил ГП "ProZorro.Продажи" администратором земельных торгов по продаже земельных участков и приобретения прав пользования ими (аренды, суперфиция, эмфитевзиса), а также утвердил требования к подготовке и проведению земельных торгов.
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