"Укрэксимбанк" под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall (обновлено)

Государственный "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года предоставил кредит на сумму $60 млн на покупку ТРЦ Sky Mall компаниям, оформленным на жителя оккупированного Донбасса. Вопрос об этом кредите стал поводом для нападения руководства банка на журналистов программы "Схемы".

Информацию об этом кредите на пресс-конференции подтвердил и.о. председателя правления банка Сергей Ермаков, передает ЭП.

Глава наблюдательного совета Оляна Гордиенко уточнила, что во время внутреннего расследования выяснилось, что во время интервью 4 октября журналисты "Схем" "проявили заинтересованность" в вопросе выдачи банком кредита лицу, "которое по мнению журналистов" могло быть связано с финансированием антигосударственной деятельности на временно оккупированных территориях на востоке Украины.

И.о. председателя правления Сергей Ермаков уточнил, что для разглашения информации, которую он озвучил, от клиента получен "вейвер" на раскрытие информации, в том числе составляющей банковскую тайну.

По его словам, в апреле 2021 года банк предоставил кредит в сумме $60 млн на покупку ТРЦ Sky Mall двум компаниям – ООО "Оптовая сеть 2011" и ООО "Славиан", бенефициаром которых указан Сергей Брюховецкий. В том числе, $39 млн кредита направлено на рефинансирование кредитных обязательств "Оптовая сеть 2011" в двух украинских и одном европейском банке. Еще $21 млн направлены на завершение сделки приобретения ТРЦ Sky Mall. Кроме того, Брюховецкий внес $20 млн за счет собственных средств и средств связанной компании – ООО "Скай Финанс". Таким образом, общая стоимость сделки по покупке ТРЦ составила $80 млн, уточняет Интерфакс-Украина.

Ермаков добавил, что по требованию банка заемщик предоставил выводы юристов об урегулировании корпоративного конфликта и об имеющихся судебных исках. Согласно этим выводам, по словам Ермакова, наличие арбитражного решения по делу эстонского бизнесмена Тедера Хиллари не ставило под угрозу право собственности заемщиков на ТРЦ.

И.о. председателя правления банка заверил, что на момент выдачи кредита заемщик Брюховецкий прошел "надлежащую процедуру проверки", по итогам которой банк не обнаружил никакой информации, которая бы свидетельствовала о наличии уголовных дел по владению долями в компаниях, зарегистрированными в т.ч. на неподконтрольных территориях. Банк также установил, что на момент заключения кредитного соглашения Брюховецкий имел действительную справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица и фактически проживал в Киеве.

Ермаков добавил, что движение средств в рамках кредитного соглашения происходило или между счетами в "Укрэксимбанке" или на счета заемщиков в других украинских банках, или на свой счет контрагента.

По его словам, в залоге по кредиту находится весь комплекс сооружений и помещение паркинга ТРЦ Sky Mall. Кроме того, банк получил поручительство Брюховецкого.

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В госреестре собственником ООО "Оптовая сеть 2011" через ООО "Славиан" указан Сергей Брюховецкий. Официально он до сих пор зарегистрирован в оккупированной Горловке и выступает совладельцем ряда компаний, большинство из которых также зарегистрировано на оккупированном Донбассе.

Директором ООО "Славиан" указан Марчук Сергей Николаевич. Лицо с такими же ФИО ранее было руководителем ЧАО "Газтек", которое связывали с Дмитрием Фирташем.

Как известно, на ООО "Оптова мережа 2011" был оформлен гипермаркет "Скай молла". До июля через панамский офшор "Гренада бизнес корп." эту фирму контролировал одесский бизнесмен Павел Ким. Местные СМИ связывали Кима с окружением Юрия Иванющенко. Ким изместен как бизнес-партнер Андрея Адамовского, который вместе с экс-нардепом Александром Грановским был участником корпоративного конфликта о праве собственности на ТРЦ Sky Mall с компанией Arricano эстонского бизнесмена Хиллара Тедера, который потерял контроль над Sky Mall и готовится подать иск в инвестиционный арбитраж против Украины.

В июле 2020 года стало известно, что бизнесмен Иван Фурсин выкупил ТРЦ Sky Mall в Киеве, который за долги перешел в собственность банка "Пивденный".

Как сообщалось, в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Журналисты спрашивали о "сомнительном" кредите лицу, которое может быть связано с финансированием терроризма.

Сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер и пресс-служба банка сначала отрицала обвинения в нарушении законодательства и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как журналистам удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".

Набсовет "Укрэксимбанка" 6 октября отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований "Схемы" и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

7 октбяря прокуратура сообщила о подозрению Мецгеру и еще одному должностному лицу "Укрэксимбанка" по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".