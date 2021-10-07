Киевсовет увеличил капитал "Киевтеплоэнерго" на 2 миллиарда для отказа от повышения тарифов

Киевский городской совет принял решение увеличить размер уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 миллиарда гривен.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 7 октября, поддержали 98 депутатов, передает пресс-служба Киевсовета.

"Это один из необходимых шагов для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в столице. Также это позволит не допустить роста тарифов на тепло и горячую воду", – сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что КП "Киевтеплоэнерго" провело расчет экономически обоснованных тарифов стоимости тепловой энергии и тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, с учетом актуальных расходов и стоимости природного газа.

"Киевтеплоэнерго" до сих пор работает по тарифам, установленным еще в 2019 году. За этот период выросла стоимость природного газа, повысился тариф на услуги по распределению природного газа, повысилась цена электроэнергии выросла стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ и тому подобное", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, на минувшей неделе представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).