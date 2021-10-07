Морские порты снизили грузооборот с начала года на 11%, – АМПУ

По оперативным данным ГП "Администрация морпортов Украины", по итогам девяти месяцев 2021 года портовыми операторами в морских портах Украины обработано 106,13 млн тонн грузов, что на 12,67 млн тонн, или на 10,7%, меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба АМПУ, отрицательная динамика (темп падения по сравнению с аналогичными периодами 2020 года) грузопереработки в морских портах постепенно и ежемесячно уменьшается: с 20,4% за первый квартал, 16,5% за первое полугодие до 10% по итогам девяти месяцев.

За указанный период портовыми операторами в морских порах перегружено 81,4 млн тонн экспортных грузов (-10,6% к аналогичному периоду 2020 года), 17,16 млн тонн импорта (-5% к аналогичному периоду 2020 года), 6,1 млн тонн транзитных (-20,1% к аналогичному периоду 2020 года), каботажным 1,36 млн тонн (-28,9% к аналогичному периоду 2020 года).

Всего за девять месяцев в портах обработано руды и зерновых грузов - 27,8 млн тонн (-17,9%) и 31,6 млн тонн (-10,3%) соответственно. Перевалка нефтепродуктов за девять месяцев этого года выросла на 50,8% и составила 1,32 млн тонн.

Также за девять месяцев этого года контейнеров обработано 760 597 TEU, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По итогам девяти месяцев 2021 года показатели четырех портов превышают объемы перевалки прошлого года - СМП "Ольвия" - 3,18 млн тонн (+6,4%), Измаильский порт с показателем 2,9 млн тонн (+21,3%),Ренийский порт 810,33 тыс. тонн (+34,1%), "Усть-Дунайск" - 38,8 тыс тонн (+115,6%).

Портам "Мариуполь" и "Черноморск" почти удалось достичь показателей прошлого года. Грузооборот порта "Черноморск" за девять месяцев составил 17,1 млн тонн (-2%), порта "Мариуполь" - 5,19 млн тонн (-2,6%).

Ранее сообщалось, что в октябре-ноябре 2021 года украинские и иностранные инвесторы смогут принять участие в онлайн-аукционах по приватизации Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов и аренды трех крупных объектов в морских гаванях Одесской области.