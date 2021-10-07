Нацбанк обязал раскрывать полную информацию о кредитах в рекламе и на сайтах

Национальный банк Украины утвердил требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита для потребителя. Это касается сайтов финансовых учреждений, распространения информации в рекламе, информирования во время пользования кредитом, а также особенностей раскрытия информации о микрокредитах.

Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующее постановление вступает в силу с 8 октября.

Через три месяца после этой даты все небанковские финансовые учреждения, которые имеют право предоставлять потребительские кредиты, должны раскрывать исчерпывающую информацию об услугах на сайте в едином унифицированном формате.

Потребители, со своей стороны, должны иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, последствиях нарушения договора по кредиту и тому подобное.

Через шесть месяцев на сайтах всех небанковских финансовых учреждений должны появиться калькуляторы для расчета расходов по кредиту с учетом выбранных потребителем условий кредитования.

На сайтах финансовых учреждений должна быть достаточная по объему, достоверная информация об условиях предоставления потребительских кредитов, а именно: должна указываться общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами (в частности относительно комиссий третьих лиц и платежей за сопроводительные услуги, например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), реальная годовая процентная ставка, сроки и суммы, условия досрочного возврата, штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования и тому подобное.

Потребитель еще на этапе выбора кредита должен иметь возможность получить полную и понятную информацию с сайта финансового учреждения для сравнения с аналогичным кредитным продуктом другого финансового учреждения или банка. Поэтому сайты финансовых учреждений уже через три месяца должны содержать четкий перечень минимально необходимой потребителю информации.

В частности, полное название и контактную информацию финансового учреждения, сведения о лицензии на услугу по предоставлению кредитов, существенные характеристики кредита в стандартизированном формате, а через шесть месяцев – калькулятор для расчета общей стоимости кредита с учетом всех расходов на сопутствующие услуги и прочее.

Во время пользования кредитом финансовые учреждения будут информировать потребителя через выбранный по согласию с ним канал для коммуникаций, например через смс-информирование, мессенджер или личный кабинет клиента на сайте финансового учреждения.

Реклама кредитов финансовых учреждений не должна вводить потребителя в заблуждение. Например, указание только привлекательной для потребителя процентной ставки на уровне 0% или 0,01% недопустимо. В рекламе потребительского кредита должна указываться реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма и срок кредита.

Эти требования не применяются к имиджевой рекламе финансовых учреждений, не содержащей указания условий конкретных кредитных продуктов. Кроме того, способ изложения информации в рекламе не должен усложнять ее визуальное восприятие, поэтому предлагаются требования к шрифтам, цвету рекламных текстов, его фону и размещению и тому подобное.

Аналогичные требования уже работают для банков, осуществляющих деятельность в сфере услуг по предоставлению потребительского кредита. Указанные требования предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 5 октября 2021 года №100 "Об утверждении Положения об информационном обеспечении финансовыми учреждениями потребителей относительно предоставления услуг потребительского кредитования".