Пекари спрогнозировали подорожание хлеба на 10-25% из-за роста цен на газ и электроэнергию

Повышение стоимости природного газа в течении года в 7 раз и двукратное подорожание электричества увеличит долю энергоресурсов в себестоимости хлебобулочных изделий втрое – с 5-7% до 15-20%, что с учетом прочих факторов приведет к подорожанию этой продукции на 10-25%.

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко, передает Интерфакс-Украина.

"Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. По нашим оценкам, при пиковых значениях цен на энергоносители их доля в цене буханки вырастет до 15-20%", – отметил глава ВАП.

Он напомнил, что в период более низких цен на энергоносители их доля в себестоимости хлебо-булочных изделий составляла 5-7%.

"Не хотелось бы озвучивать "страшные" цифры, однако роста цен минимум на 10-25% избежать вряд ли удастся", – добавил глава ВАП.

По данным Дученко, 90% крупных и большинство малых хлебопекарных предприятий используют газ для производства хлеба и хлебобулочных изделий, при этом в структуре энергопотребления предприятий отрасли 60% составляет газ, а электроэнергия – 40%.

Среди других факторов роста цен на хлеб глава ВАП назвал также подорожание сахара и растительного масла вдвое, рост цен на пшеницу за год на 27-29% – с 6,05-6,6 тыс. грн до 7,7-8,5 тыс. грн за тонну, и уровень инфляции в годовом измерении в размере более 10%.

"Речь идет не только о подорожании электроэнергии, но и подорожании вдвое сахара и масла, которые являются неотъемлемой составляющей хлебного производства. Причем это подорожание стало следствием не только повышения мировых цен, но и возможного монопольного сговора поставщиков. Всеукраинское объединение пекарей обращалось по этому поводу в Антимонопольный комитет (АМКУ)", – уточнил Дученко.

Согласно данным ассоциации, по состоянию на 1 октября отпускные цены на хлеб пшенично-ржаной (0,7 кг) составляли 16,44-19,67 грн в зависимости от вида продукта и региона производства.

Пшенично-ржаной заварной хлеб (0,7 кг) стоил 18,9-24,36 грн, хлеб пшеничный из муки высшего сорта (0,6 кг) – 15,3-18,5 грн, первого сорта (0,65 кг) – 11,7-14,6 грн, батон (0,5 кг) – 14,8-18,9 грн.

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Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures накануне впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона. В четверг цены на газ в Европе снизились до $1300 за тысячу кубометров.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.