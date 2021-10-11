ЕБРР выделит банку "Львов" 10 миллионов евро на субкредиты для малого бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития предоставит банку "Львов" (Львов) амортизируемый необеспеченный кредит эквивалентом до 10 млн евро на четыре года для предоставления субкредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передает Интерфакс-Украина.

В банке уточнили, что проект одобрил совет директоров, а дата сделки будет оглашена позднее.

Заем будет доступен для использования в форме синтетической гривневой линии, которая включает подтвержденный транш 5 млн евро и возможный дополнительный транш до 5 млн евро.

Минимум 50% всех субкредитов должны быть направлены на поддержку проектов, соответствующих подходу ЕБРР к переходу к "зеленой" экономике (GET), указывается в информации.

Как сообщалось, в апреле 2020 года ЕБРР предоставил четырехлетний кредит 7,5 млн евро банку "Львов" на кредитование малого и среднего бизнеса по программе EU4Business-ЕБРР.

Акционерный банк "Львов" был основан в 1990 году, в 2007 стал банком с полностью иностранным капиталом. В январе 2019 года 51% акций банка выкупил фонд responsAbility (Швейцария). На начало 2021 года вторым крупным акционером являлся гражданин Исландии Маргеир Петурсон (48,93%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2021 года по размеру общих активов банк "Львов" занимал 31 место (5,19 млрд грн) среди 73 существовавших банков