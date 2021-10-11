ГП "Экспо-2020" потратит на участие Украины во Всемирной выставке в ОАЭ 300 миллионов (обновлено)

Госпредприятие "Экспо-2020" направит 337,7 млн грн за организацию украинского павильона на международной выставке в г. Дубай в ОАЭ.

Об этом говорится в ответе Минэкономики, которое управляет предприятием, на запрос проекта "Марлин".

За счет этих средств совершено строительство павильона Украины, его обустройство, внутреннее наполнение и содержание в рамках подготовки и обеспечения участия Украины в выставке.

В Минэкономики уточнили, что указанные средства для подготовки и обеспечения участия Украины в выставке ГП "Экспо-2020" получило в качестве целевого финансирования из госбюджета.

При этом в министерстве уверяют, что все текущие платежи по этому проекту происходят вовремя, а неоплаченная часть работ по договорам будет погашена по результатам проведения выставки "Экспо-2020", которая займет шесть месяцев.

Отмечается, что участие Украины в международной выставке покрывается за счет бюджетных средств в рамках программы "Обеспечение двустороннего сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями, информационное и организационное обеспечение участия Украины в международных форумах, конференциях, выставках".

В этом году на эту бюджетную программу выделили 69,6 млн грн, то есть почти в пять раз меньше, чем нужно для покрытия долгов госпредприятия.

Всемирные выставки "Экспо", на которых страны-участницы представят современные изобретения и технологии, проводятся каждые пять лет. Выставка в ОАЭ должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 была перенесена на октябрь текущего года.

Для презентации Украины в Арабских Эмиратах было создано государственное предприятие "Экспо-2020", которое вошло в сферу управления Министерства экономики.