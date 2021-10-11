Хакер на Ивано-Франковщине создал "армию ботов" для распространения вирусных програм и спам-атак, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила хакера, который создал и администрировал автоматизированную суть с более 100 тыс. фейковых учетных записей, с помощью которых он совершал DDoS- и спам-атаки, находил уязвимости веб-сайтов и взламывал их.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как удалось установить киберспециалистам, злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом".

Заказчиков он находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещены в Украине электронные платежные системы. При этом, по данным следствия, злоумышленник является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО.

Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, которые используются для проведения трансакций.

В ходе обысков, проведенных по адресам регистрации и фактического проживания злоумышленника, изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Отмечается, что организатору ботнета готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса Украины.