Соглашение об "открытом небе" между Евросоюзом и Украиной подпишут 12 октября, – СМИ (обновлено)

На саммите Украина-ЕС, который состоится 12 октября, планируется подписание соглашения об "открытом небе".

Об этом накануне сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, который общался на условиях анонимности, передает Европейская правда.

По его словам, среди трех соглашений, которые планируют подписать в Киеве, будет соглашение о совместном авиационном пространстве, парафированное еще в 2013 году.

"Одним из последствий должен быть приход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины. Именно это мы видели в других странах, подписавших подобное соглашение, в частности, в Грузии", – отметил еврочиновник.

Также будет подписано еще два соглашения: об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и с программой Crative Europe, пишет Интерфакс-Украина.

Чиновник ЕС отметил, что саммит даст возможность подвести итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"У нас также будет обзор достижений соглашения об ассоциации, он будет запущен на саммите и должен быть финализирован в следующем году. На данный момент ЕС и Украина обмениваются соответствующими оценками, чтобы представить общую оценку на двустороннем саммите в Брюсселе в 2022 году", – указал он.

Источник указал, что саммит предоставит возможность ЕС подтвердить его постоянную приверженность усилению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

По его словам, жизненно важно, что ЕС продолжает тесное сотрудничество с Украиной, чтобы усилить верховенство права и укрепить и продвигать дальнейшие реформы. "В этом контексте я коснусь особого значения всеобъемлющей и последовательной имплементации судебных реформ и продолжающейся борьбы с коррупцией. Обе они являются ключевыми", – заявил чиновник.

Кроме того, он рассказал о планах ЕС запустить для Украины инвестиционный пакет стоимостью 6,5 млрд евро в рамках программы экономического инвестирования.

Также он указал, что центральной темой на саммите будет безопасность.

Как сообщалось, в июне Совет ЕС согласовал подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной. Ожидается, что оно будет подписано осенью, после чего начнется процесс ратификации документа в каждой из стран ЕС.