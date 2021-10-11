Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году на 12,7 миллиарда

Министерство финансов Украины повысило за минувший месяц прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 12,7 млрд грн – до 438,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует октябрьский прогноз министерства, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, прогноз выплат по итогам 2021 года практически не изменился – 596 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу – 446,05 млрд грн.

Что касается прогноза выплат по госдолгу в октябре-декабре этого года, то он повышен на 3,35 млрд грн по сравнению с сентябрьскими данными – до 128,1 млрд грн.

Минфин понизил прогноз выплат в октябре на 0,31 млрд грн – до 43,18 млрд грн, тогда как в ноябре повысил прогноз выплат на 3,58 млрд грн – до 47,97 млрд грн, в декабре – на 0,07 млрд грн, до 36,96 млрд грн.

Выплаты по госдолгу в 2023 году Минфин оценил в 341 млрд грн, в 2024-м – в 325,8 млрд грн, свидетельствуют данные министерства.

Ранее Нацбанк прогнозировал, что валютные выплаты Украины по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев.

Нацбанк указал, что график долговых выплат в ближайшие три года остается напряженным, однако нагрузка распределена относительно равномерно, что не должно создать значительных проблем Министерству финансов.