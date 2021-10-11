Нацбанк отсудил у Климова оздоровительный комплекс в Одессе в счет долга "Имэксбанка" на 300 миллионов

Киевский районный суд Одессы 6 октября удовлетворил иск Национального банка к бывшему владельцу АО "Имэксбанк" Леониду Климову об обращении взыскания спортивно-оздоровительного комплекса "Люстдорф" в Одессе в счет погашения 309 млн грн задолженности по предоставленному ранее стабилизационному кредиту.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Суд также принял решение о продаже спортивно-оздоровительного комплекса "Люстдорф" на открытых торгах в рамках исполнительного производства.

В Нацбанке напомнили, что в 2014 году Леонид Климов, который на тот момент был владельцем АО "Имэксбанк", заключил с Национальным банком договоры поручительства и ипотеки, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед Национальным банком по стабилизационному кредиту банку.

Так как Климов не выполнял взятые на себя обязательства, в январе 2016 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Одесский апелляционный суд в ноябре 2020 принял решение о взыскании с Леонида Климова 309 млн грн в пользу Нацбанка в счет погашения задолженности. На данный момент Климов обжалует это решение в кассационном суде.

"Имэксбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 9,3 млрд грн.

Оценочная стоимость активов "Имэксбанка" составляет менее 15% от суммы, зафиксированной в бухгалтерской отчетности банка: в то время, как "на бумаге" стоимость активов, включенных в конкурсную массу, составляет 14,95 млрд грн, четыре независимых субъекта оценочной деятельности оценили их в 2,1 млрд грн.

По данным Фонда, 90% корпоративных кредитов в "Имэксбанка" – инсайдерские. Речь идет о 13,1 млрд грн.

По данным НБУ, долг "Имэксбанка" по рефинансированию составил 3,4 млрд грн.