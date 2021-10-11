Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 миллиард, – нардеп

Правоохранители вручили народному депутату Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Об этом сообщил его однопартиец Ренат Кузьмин на странице в Facebook.

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен", – написал он.

Ранее сообщалось, что по материалам Службы безопасности Украины народному депутату Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение – о государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч. 1 УК).

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в Украине.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.