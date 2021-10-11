"Нафтогаз" пока не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" еще не сформировала типовой договор на поставки газа коммунальным и бюджетным учреждениям по льготной цене, предусмотренной подписанным 30 сентября меморандумом.

Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

"Типовой договор формируется", – отметил Билявский, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что бюджетные учреждения до сих пор не могут закупить газ по льготной цене 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и транспортировки), которая предусмотрена подписанным 30 сентября меморандумом между центральными и местными властями.

Ранее телеграмм-канал Монополист сообщил, что подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.

Документом предусмотрено, что цена газа для бюджетных учреждений составит 7,42 грн за кубометр. Продавать газ по этим ценам обязали газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг", которая входит в группу "Нафтогаз".

Однако согласно закону бюджетные учреждения обязаны заключать договоры только через проведение тендеров. Эти тендеры они проводят, но "Нафтогаз Трейдинг" в них не участвует. Руководители местных органов власти рассказывают, что не могут связаться с "Нафтогаз Трейдингом" чтобы уговорить компанию прийти на тендеры с указанной в меморандуме ценой, однако в "Нафтогазе" даже не берут трубку.

В то же время из-за высокой цены газа частные поставщики массово разрывают договора с государственными и коммунальными учреждениями, которые были заключены ранее по более низким ценам. В результате школы и больницы вынуждены объявлять тендерына приобретение газа с ожидаемой стоимостью от 35 грн до 35 грн за тысячу кубометров.

Как сообщалось, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).