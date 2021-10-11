Запасы угля на складах ТЭС отстают от плана Минэнерго уже в 4 раза

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины за последние три дня снизились на 6,9% или 49,4 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики, если на утро 8 октября запасы на складах составляли 716 тыс. тонн, то к 11 октября они снизились до 666,6 тыс. тонн, обратило внимание агентство Интерфакс-Украина.

При этом расход 7 и 10 октября был практически на одном уровне (54,3 тыс. тонн и 54,5 тыс. тонн), тогда как поставка значительно снизилась (50,7 тыс. тонн и 36,6 тыс. тонн).

В целом, в течение первой декады октября расход угля ГК ТЭС Украины превысил его поставку на 11,9% (на 59,9 тыс. тонн).

В то же время, согласно утвержденному Минэнерго графику на 10 октября на складах ТЭС должно находиться 2,6 млн тонн угля. Таким образом, отставание от плана составляет в 3,9 раза.

При этом запасы угля на складах государственного "Центрэнерго" сократились до 68,4 тыс. тонн (всех марок), что в 10,9 раза меньше плановых (745,5 тыс. тонн).

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Как сообщалось, по словам министра энергетики Германа Галущенко, в октябре 2021 года - марте 2022 года ожидается расход угля на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта составляют около 4 млн тонн. Таким образом, необходимо дополнительно обеспечить импорт около 2 млн тонн угля.

Вместе с тем он признал отставание фактических объемов накопления угля на ТЭС от плановых показателей. В связи с этим Антикризисный энергетический штаб рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провести проверки.