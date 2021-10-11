ЕБА и IT-компании раскритиковали поправки о повышении налогов для участников "Дія Сity"

В законопроект о налоговом режиме для резидентов "Дія Сity" внесли правки, ограничивающие возможность IT-компании работать с ФОП, а также ряд других правок, дискредитирующих идею этого проекта властей.

Как сообщили в ассоциации "IT Ukraine", речь идет о внесенных депутатами поправках к законопроекту №5376, который принят в первом чтении и сейчас находится на рассмотрении Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, передает отраслевое издание ain.ua.

Так, во время заседания комитета депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов предложил внести правку, согласно которой переходной период для резидентов "Дія Сity" с ФОП-модели на гиг-контракты должен длиться не 3 года, а 1 год.

Кроме того, в IT Ukraine критикуют правки:

об ограничении работы компаний-резидентов "Дія Сity" с ФОП: с 2024 года ограничить работу с ФОП на 50%, а с 2025 на 75% (Холодов предложил такие ограничения уже с 1 января 2023 года);

о распространении налоговых льгот только на специалистов, которые в классификаторе профессий именуются как "профессионалы в отрасли программирования", тогда как современные IT-профессии охватывают не только программирование;

о повышении налога на прибыль с обещанных 9% до 18% (которые действуют для всех сейчас).

В IT Ukraine называют такие правки "закручиванием гаек" и саботажем, поскольку всех ФОП безальтернативно переведут на трудовые отношения или на гиг-контракты. А также отменят налоговые льготы для тех специалистов резидентов "Дія Сity", которые не занимаются непосредственно программированием. А переходной период для всех компаний-резидентов этого режима будет длиться только год.

В свою очередь Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) также заявляет, что предложенные народными депутатами правки ко второму чтению налогового законопроекта по "Дія. Сity" (№5376), вызывают сомнения относительно перспективы положительного влияния самой концепции на развитие IТ-индустрии в дальнейшем.

В заявлении на сайте ЕБА подчеркивается, что согласно новым предложениям от депутатов предлагается пересмотреть в сторону повышения: налоговую нагрузку для GIG-работников и для тех, кто работает по трудовому контракту. Кроме того, депутаты предлагают убрать одно из основополагающих условий "Дія. Сity" – неизменность налоговых условий на ближайшие 25 лет.

Помимо этого, ко второму чтению предлагается добавить еще и налоговую проверку для компаний-резидентов "Дія. Сity", что увеличит возможность давления на бизнес, повысит коррупционные риски и усложнит бюрократические процессы, считают в Ассоциации.

"Несмотря на объемную работу над концепцией, из-за подобных правок она потеряет свою привлекательность для индустрии. А это, в свою очередь, ставит под вопрос ее целесообразность в целом: ведь сейчас индустрия растет на 20-25% ежегодно, а на таких условиях, которые значительно увеличивают существующее налогообложение, конкурировать на международной арене с другими странами будет просто невозможно", – заявил сопредседатель IТ Комитета ЕБА, СЕО Sigma Software Валерий Красовский.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", который предусматривает особый правовой режим для проекта "Дія City" на срок не менее 25 лет. Среди прочего, предусмотрен специальный режим налогообложения резидентов "Дія City" (который должен быть установлен отдельным законом).

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: "Цифровий колгосп?" Чому більше половини ІТ-ринку не підтримує "Дія Сіті"