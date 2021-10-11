Прокуратура будет требовать ареста бывшего владельца "Дельта Банка" с залогом в 1 миллиард, – Венедиктова

Офис генпрокурора совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении экс-владельцу ликвидируемого "Дельта Банка" о подозрении в растрате более 1 млрд грн средств финучреждения.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя Наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен", – написала Венедиктова.

Она уточнила, что сообщение о подозрении также получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Генпрокурор добавила, что прокуратура будет просить суд избрать экс-владельцу "Дельта банка" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

По словам Венедиктовой, следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки.

"42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил – "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, которая основана владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в Банке административную должность", – рассказала глава Офиса генпрокурора.

Она добавила, что в этой схеме кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. При этом никчемность большинства подобных сделок установлена ​​судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства.

"Также о непосредственном хищения средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз", – сообщила Венедиктова.

Она отметила, что по аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

По словам главы Офиса генпрокурора, для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн.

"В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестован $1 млн на счету председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков", – добавила генпрокурор.

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Как сообщалось, в августе 2020 года Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн. В его отношении также ведется ряд судебных процессов при участии Фонда гарантирования вкладов физлиц и Национального банка.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%), который также возглавлял набсовет банка, и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.