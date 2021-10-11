Расходы на финансирование больничных с начала года выросли на 56%, – Фонд соцстрахования

В январе-сентябре 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные по временной потере трудоспособности на сумму более 10,9 млрд грн – это на 56,1%, или 3,9 млрд грн, больше, чем за тот же период 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования, в течение трех кварталов этого года больничные на оплату подали на полмиллиона человек больше – 2 млн работающих против 1,5 млн в прошлом году.

Возросла также продолжительность больничных и общее количество дней, принятых ФССУ для оплаты. По итогам девяти месяцев пособие по временной нетрудоспособности назначено за 29,5 млн дней – на 37,3%, или 9 млн дней, больше, чем в 2020 году.

При этом в Фонде признают задержки с финансированием Фондом помощи по временной потере трудоспособности, что связано с превышениями потребности в расходах над доходами ФССУ.